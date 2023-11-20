Гражданам стран с разрешенной "сменой пола" запретят усыновлять детей в РФ

В Госдуме готовится законопроект, который предусматривает введение запрета на усыновление детей иностранцами, которые являются гражданами стран, где разрешена "смена пола". Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.

Он отметил, что другой законопроект предполагает обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы при восстановлении родительских прав иностранных граждан в отношении их детей, которые находятся без попечения родителей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. С учетом того, что Украина занимает лидирующее положение в мире по торговле детьми, экспертиза поможет не допустить, чтобы дети попадали в руки преступников, а вернулись к своим настоящим родителям.

Летом президент РФ подписал закон о запрете "смены пола". Это будет разрешено только у детей, у которых врожденные нарушения формирования половых органов. Решение о медицинском вмешательстве будет приниматься врачебной комиссией.