Владимирская область получит поддержку Минстроя России в решении ряда инфраструктурных задач в регионе

Накануне в Москве Губернатор Александр Авдеев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Обсуждали вопросы, в решении которых Владимирской области требуется федеральная поддержка.

Первая тема – удорожание реконструкции школы в Лакинске, которая ведётся по нацпроекту «Образование». На завершение проекта требуется дополнительно 90 млн рублей. В этом вопросе Минстрой сможет поддержать регион. В связи с существенным увеличением стоимости стройматериалов с 2021 года действует постановление Правительства РФ №1315, по которому можно получить дополнительное финансирование.

Вторая тема – реконструкция водозабора в Муроме. На эти цели требуется 1,45 млрд рублей.

«Большинство скважин здесь сделали в 1960-х годах. Воду обеззараживают в ручном режиме, содержание железа, жёсткость – выше нормы, летом бывает дефицит воды. Реконструкция позволит обеспечить качественной питьевой водой все дома с централизованным водоснабжением – более 80 тысяч человек. Договорились направить в Минстрой пакет документов по водозабору. Надеемся, что удастся получить поддержку в 2025 году», – сообщил Александр Авдеев.

Уже на следующий день, 18 ноября, Ирек Файзуллин посетил Владимирскую область. Основной точкой его программы стал Суздаль, который в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в 2024 году отпразднует своё 1000-летие. Вместе с Губернатором Министр осмотрел ряд социально важных и инфраструктурных объектов города.

Один из них – стройплощадка новой современной школы на 1200 мест. Продолжением её рекреационной зоны станет Парк 950-летия Суздаля, проект обновления которого победил на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Руководители оценили ход строительных работ на новой поликлинике Суздальской районной больницы, которая будет рассчитана на 350 посещений в смену. Проект включает двухэтажный корпус поликлиники и отдельное здание для скорой помощи. Создание объекта ведётся с учётом необходимости сохранения исторического ландшафта города.

Отдельное внимание было уделено реконструкции Торговых рядов и благоустройству площади перед ними. Это один из ключевых объектов, подготавливаемых к празднованию исторического юбилея. Также делегация посетила строительную площадку аквапарка на территории Главного туристического комплекса «Суздаль».

Александр Авдеев поблагодарил Ирека Файзуллина за поддержку Минстроем нашего региона по многим направлениям. Огромный объём работ выполнен с участием ведомства в рамках подготовки Суздаля к юбилею. В частности, в городе построена блочно-модульная котельная на улице Промышленной и реконструирована котельная на улице Лесной, модернизированы магистральные теплосети на улицах Васильевской и Энгельса, реконструированы водозаборные сооружения на улице Садовой и направлено финансирование из Фонда развития территории на реконструкцию водозабора улице Промышленной, заменены аварийные участки сетей водоснабжения на улицах Садова, Энгельса, Теремки, Гремячка, Пушкарской, Лоунской, Васильевской, в 2024 году сети обновят ещё на восьми улицах. Модернизирована канализационная станция, область получила специальный казначейский кредит на реконструкцию в 2024 году важнейших городских канализационных сооружений, реконструированы линии освещения по обеим сторонам главной улицы Суздаля – улицы Ленина. Кроме того, автоматизировано управление наружным освещением, идёт модернизация освещения на улице Старой, Теремки, Гастева, Покровской, на Торговой и Красной площадях. Благоустраиваются общественные пространства: завершаются работы у Вечного огня и в сквере Дмитрия Пожарского, вокруг Торговых рядов. Выигран грант на 60 млн рублей на благоустройство в 2024 году Парка 950-летия Суздаля. Создаётся туристический маршрут от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря. Благоустроено 85 процентов дворовых территорий города, отремонтировано 60 процентов тротуаров.