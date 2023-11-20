В Красноярском крае потратят 13 миллиардов на золотоизвлекательную фабрику

Золотодобывающая компания "Соврудник" намерена построить новую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла, расположенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Объём инвестиций в проект составляет 13 млрд руб., сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири. Реализация проекта позволит создать 1,5 тыс. новых рабочих мест. "Эльдорадо" является крупнейшим разрабатываемым месторождением ООО "Соврудник": запасы рудного узла составляют 165 т. Необходимость строительства золотоизвлекательной фабрики обусловлена значительным увеличением объемов добываемой здесь руды – с 1,5 до 4 млн т в год.

Строительные работы по возведению первой очереди новой ЗИФ предполагается осуществить до 2026 г., а в 2028 г. запланирован выход на полную производственную мощность. Предполагается, что на золотоизвлекательной фабрике "Эльдорадо" будут добывать и перерабатывать 4 млн т руды в год.