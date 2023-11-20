20 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Выставка уникальных памятников Государственного Эрмитажа к 300-летию Екатеринбурга откроется в столице Урала

В Екатеринбурге началась подготовка к открытию выставки «Екатерина I – наследница дел Петра Великого».

Около 150 экспонатов, связанных с жизнью жены Петра I и российской Императрицы, уже привезли в столицу Урала из Государственного Эрмитажа. Масштабный проект будет реализолван по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств специально к 300-летию основания города и реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы, большинство из которых происходит из Кабинета Петра Великого в Кунсткамере и Галереи Петра I в Эрмитаже откроют для жителей Екатеринбурга уже 29 ноября.

Эта выставка – первая попытка на основе уникальных памятников Государственного Эрмитажа рассказать о жизни и делах российской императрицы, в честь которой три столетия назад был назван город Екатеринбург.

выставка, живопись, петр первый, екатерина первая(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Специально для юбилейного проекта была проведена сложная реставрация портрета Екатерины I, исполненного в 1717 году художником Жан-Марком Натье (1685–1766). Также Эрмитаж впервые покажет полученный в дар от Михаила Каресалова прижизненный портрет Петра I (1711) работы художника Яна Купецкого (1667–1740). Особым экспонатом выставки, встречающим посетителей на входе в выставочный зал, станет роскошная коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу.

Во время подготовки произведений к экспонированию реставраторами был обнаружен автограф Петра Великого. В марте 1724 года царь изготовил из кости и черного дерева люстру-паникадило для церкви Петра и Павла в Олонце. 

Янтарная шкатулка, подаренная Петру прусским королем, агатовая чаша – дар Екатерине от курляндской правительницы Анны Иоанновны на рождение наследника, резные камеи с дарственного кубка датского короля, личные ювелирные изделия императрицы Екатерины I – вещи, обладающие не только мемориальной, но большой художественной ценностью. Мраморные скульптуры Юноны и Юпитера работы Антонио Тарсиа, купленные в Венеции в 1718 году, впервые покинут стены Эрмитажа для участия в юбилейной выставке.

портрет петра первого, живопись(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Став после смерти Петра Великого в 1725 году во главе Российского государства Екатерина продолжила начинания своего великого супруга. При ней состоялись первые награждения орденом Александра Невского, задуманного ещё при жизни Петра. В 1724 году Петр подписал указ об учреждении в России «Академии наук и курьезных художеств». Екатерина считала для себя одной из важнейших задач реализовать это начинание. 

портрет екатерины 1, живопись(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В заключительной части экспозиции выставки представлен уникальный нумизматический материал – медные деньги (платы), изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны. Ключевым экспонатом, связанным с 300-летием основания Екатеринбурга, станет небольшой поднос квадратной формы 1723 года – «Первый плод, из чистой меди» – подношение от основателя Екатеринбургского металлургического завода В. И. Геннина императору Петру Великому.

выставка, медные таблицы(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

портрет петра первого, живопись(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Авторы концепции: Наталья Гусева, заместитель заведующего Отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения; Сергей Нилов, заведующий сектором «Зимний Дворец Петра I» Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Куратор выставки – Сергей Нилов.

портрет екатерины 1, живопись(2023)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Выставка «Екатерина I – наследница дел Петра Великого» (12+) будет представлена с 29 ноября 2023 года по 24 марта 2024 года в Центре «Эрмитаж-Урал» по адресу ул. Вайнера, 11.

Часы работы выставки: вт.– вс. – с 11:00 до 20:00 (касса до 19:30); пн. – выходной. Стоимость билетов: 300 руб. – полный билет, 100 руб. – льготный билет (пенсионеры, школьники).

Теги: выставка, эрмитаж, петр первый, императрица екатерина, 300-летие екатеринбурга


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