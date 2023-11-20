20 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Роскосмоса&quot;

Сроки полета пилотируемого корабля "Орел" вновь сдвигаются

Сроки полета нового российского пилотируемого корабля "Орел" сдвигаются из-за неготовности инфраструктуры и транспортных средств. Об этом сообщил исполнительный директор по науке "Роскосмоса" Александр Блошенко, пишет РИА Новости.

По его словам, полеты и первые испытания будут проходить с космодрома Восточный, где должен быть построен подходящий монтажно-испытательный корпус.

Кроме того, для полетов нового корабля необходима ракета "Ангара", испытания стартовой инфраструктуры для которой только начались на Восточном, отметил Блошенко.

Отметим, старт пилотируемого корабля "Орел" неоднократно переносился. Сейчас он ожидается в 2028-2029 годах.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль, который ранее носил название "Федерация", с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

Теги: корабль орел, роскосмос


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