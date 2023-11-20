В Прикамье начальник караула пожарно-спасательной части подозревается в убийстве

Сообщается, что супруга подозреваемого раньше была женой убитого. Брак был несчастливым. Супруг якобы унижал свою жену. В итоге пара распалась и женщина вышла замуж за друга своего бывшего мужа. На этом дружба мужчин закончилась.

14 ноября этого года во время отдыха в бане подозреваемый вспомнил о страданиях своей супруги и решил за нее отомстить. Пришел во двор к потерпевшему, проколол шины его машины и разбил стекла. После - ворвался в дом и заколол мужчину ножом. Осознав, что натворил, мужчина сбежал. Полицию вызвала мать убитого.

Свою вину подозреваемый признал.

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