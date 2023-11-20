20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Прикамье начальник караула пожарно-спасательной части подозревается в убийстве

В селе Частые начальник караула пожарно-спасательной части "Шестой отряд федеральной противопожарной службы Государственной службы по Пермскому краю" подозревается в убийстве.

По данным telegram-канала Ural Mash, мужчина убил бывшего друга из-за жены.

Сообщается, что супруга подозреваемого раньше была женой убитого. Брак был несчастливым. Супруг якобы унижал свою жену. В итоге пара распалась и женщина вышла замуж за друга своего бывшего мужа. На этом дружба мужчин закончилась.

14 ноября этого года во время отдыха в бане подозреваемый вспомнил о страданиях своей супруги и решил за нее отомстить. Пришел во двор к потерпевшему, проколол шины его машины и разбил стекла. После - ворвался в дом и заколол мужчину ножом. Осознав, что натворил, мужчина сбежал. Полицию вызвала мать убитого.

Свою вину подозреваемый признал.

Отметим, что Шестой отряд ФПС ГПС подчиняются ГУ МЧС России по Пермскому краю, но лишь в оперативном порядке. Договорные подразделения Пермского края созданы для охраны потенциально-опасных объектов и являются самостоятельным юридическим лицом - не входят в штатную структуру Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Теги: убийство, жена, началник караула пожарно-спасательной части, друг


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