МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

МВД РФ не нашло экстремизма в словах главного редактора RT Маргарита Симоньян о последствиях возможного ядерного взрыва над Сибирью. Ответ от ведомства на свой запрос получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин*.

"Оснований для реагирования <…> не выявлено", - говорится в тексте ответа.

Документ от МВД депутат разместил на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Скандальное заявление было сделано Маргаритой Симоньян в ее передаче "Ч.Т.Д.". Она сослалась на неких знакомых военных экспертов, которые якобы сказали ей: термоядерный взрыв над территорией Сибири не приведет к ядерной зиме, а всего лишь выведет из строя всю радиоэлектронику и все спутники. По мнению Симоньян, это приемлемая жертва для победы в СВО.

После такого заявления на Симоньян подали заявление в Следственный комитет и полицию. Помощник депутата Ступина* Николай Королев в своем заявлении отметил: "Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ