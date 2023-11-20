20 Ноября 2023
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Политика Иркутская область
Фото: irzs.ru

Депутат ЗакСо Иркутской области Олег Попов: Законотворческая работа - это живой процесс, который идет в ногу со временем

Граждане России привыкли, что некоторые политики, депутаты активизируются только перед выборами. Однако не все чиновники и избранники народа так относятся к своим избирателям.

Провести законопроект о повышении выплат педагогам, собрать груз почти полтонны весом для наших бойцов в зоне спецоперации и организовать акции в их поддержку, отстоять колледж от оптимизации и просто помогать людям каждый день, а не только перед выборами - таким должен быть народный избранник.

И таким является, например, депутат ЗакСобрания Иркутской области Олег Попов.

Он рассказал о своей работе в беседе с Накануне.RU.

Теги: депутат попов, заксобрание иркутской области, народный избранник


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