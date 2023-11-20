В Прикамье ФСБ проводит обыски в зданиях краевых министерств

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыск в помещениях министерства закупок по региону, минсоцразвития, а также министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельностью, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, следственные действия проходят якобы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено на минувшей неделе в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания с целью размещения реабилитационного центра для инвалидов. Объект был приобретен за сумму свыше 187 млн руб. Как считает следствие, фактически цена объекта значительно ниже, поэтому бюджету края был причинен ущерб.

Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме.