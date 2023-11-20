20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Психотропные препараты начали пропадать из российских аптек

Из российских аптек стали пропадать сильнодействующие психотропные препараты из-за жесткого контроля и регулируемых цен, сообщает РБК.

Отмечается, что в основном уменьшилось количество лекарств от эпилепсии, транквилизаторов, а также других препаратов, предназначенных для лечения тяжелых заболеваний.

Препараты из перечня отпускаются только по рецепту, с 1 сентября этого года правила их продаж ужесточились. Фармацевтов обязали при отпуске каждого такого лекарства предоставлять в систему маркировки реквизиты полученного от покупателя рецепта.

Кроме того, для реализации таких средств аптекам недостаточно имеющейся у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Помимо нее, у аптек также должно быть специальное разрешение. Получать его необходимо на каждую точку продажи, а не на юридическое лицо.

Также такие лекарства должны храниться по определенным правилам и подвергаться регулярному учету. Все это вынуждает аптеки постепенно выводить психотропные препараты из оборота.

Теги: психотропные препараты, аптеки


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