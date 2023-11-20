Родители вышли митинговать: на Урале прокуратура разбирается с переводом учеников в другие школы из-за капремонта

В уральском городе Талица учеников местной школы собираются перевести в другие учреждения из-за капремонта. Родители вышли на митинг, а прокуратура начала проверку.

Как сообщила депутат Талицкой городской думы Светлана Васильева, в родительских чатах и интернете активно обсуждается вопрос о переводе учеников школы №55 на период ремонта в школы №8 и №50, которые расположены в поселках Маян и Троицком. По словам депутата, и.о. главы Талицы Михаил Михайлов заверил ее, что планируется встреча родителей с руководством школы и представителями управления образования города.

"Вопрос о ремонте был известен давно, но почему-то затянули обсуждение и решение проблемы о размещении 800 учеников. На территории города имеется школа №1, школа №4, образовательное учреждение на базе бывшего ГПТУ, сейчас в нем расположен филиал Талицкого лесотехнического техникума им. Н.И. Кузнецова. То есть место для временного размещения детей есть. Мы готовы к обсуждению, мы готовы к конструктивному диалогу", - написала Васильева на своей странице в соцсети.

Накануне родители школьников вышли на митинг, а прокуратура организовала проверку. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по данным местных властей, проведение капитального ремонта Талицкой школы №55 планируется в 2024 году.

"На время ремонта учащиеся школы будут распределены в другие образовательные учреждения Талицкого городского округа. В настоящее время образовательный процесс в учреждении продолжается", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали дать оценку действиям органов местного самоуправления и руководства школы на предмет соблюдения законодательства об образовании.