ХАМАС потерял связь с группами, ответственными за жизнь израильских заложников

Радикальная палестинская группировка ХАМАС заявила о потере связи с группами, ответственными за жизнь израильских заложников, передает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya со ссылкой на представителя организации. Он не сообщил о причинах потери связи.

По информации армии обороны Израиля, в заложниках в секторе Газа находится не менее 242 граждан Израиля и похищенных в этой стране иностранцев.

Ранее сообщалось о переговорах между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. ХАМАС предлагал отпустить 50 заложников в обмен на 3-5 дней перемирия и некоторое число палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.