Два человека пострадали в Белгородской области из-за атаки дрона-камикадзе

В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в поселке Горьковский приграничного Грайворонского городского округа. Беспилотник атаковал "инфраструктурный объект связи".

"В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гладков.

О состоянии объекта, который атаковал дрон, он не рассказал.