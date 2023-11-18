Во всех больницах и поликлиниках Петербурга вводится масочный режим

Во всех медучреждениях Санкт-Петербурга вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей, говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению. Причиной власти называют "профилактику гриппа, ОРВИ и коронавируса".

На минувшей неделе федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость ковидом в стране выросла на 22,8%, число госпитализаций увеличилось на 8,5%. Рост заболеваемости наблюдается в 70 регионах.