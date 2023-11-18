18 Ноября 2023
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Фото: SpaceX

Илон Маск снова не смог удачно запустить межпланетный корабль Starship

Космической компании SpaceX, похоже, вновь не удалось успешно испытать комплекс из тяжелой ракеты и корабля Starship.

Старт с площадки в Техасе прошел успешно. Но через некоторое время первая ступень ракеты - Super Heavy – взорвалась. Этого не должно было произойти – SpaceX рассчитывала на контролируемую посадку ступени в океане.

Тем не менее, вторая ступень, она же корабль Starship, продолжила полет. Но спустя примерно 10 минут после старта SpaceX объявила, что корабль не сможет вернуться на Землю, связь с ним потеряна, поэтому была активирована "система прекращения полета", которая, по сути, представляет собой функцию самоуничтожения.

Это уже вторая неудачная попытка компании Илона Маска провести испытательный старт Starship. Корабль и ракета разрабатываются для освоения дальнего космоса, в том числе полетов к Луне и Марсу.

Старт корабля Starship.(2023)|Фото: SpaceX

Теги: илон маск, spacex, starship, super heavy


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