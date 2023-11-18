Из колонии вышел один из самых известных киллеров 90-х

Из колонии вышел один из самых известны российских киллеров Саша Солдат, он же Александр Пустовалов. Срок киллер Ореховской ОПГ отбывал в ИК строгого режима в поселке Монино в Тверской области, сообщили российские СМИ.

Сообщалось, что Пустовалов вышел из колонии тайно, чтобы не привлекать внимание прессы. По одной из версий, перед освобождением его перевели в колонию в Торжке.

Пустовалов пробыл в заключении 24 года. На его счету более 30 убийств, среди жертв – криминальные авторитеты и сотрудники правоохранительных органов. Киллера арестовали в 1999 году, он пошел на сделку со следствием, помог в раскрытии ряда уголовных дел, поэтому получил не максимальный срок.

По решению суда Пустовалов в течение трех лет после освобождения будет под надзором – он должен отмечаться в полиции, а также не сможет покидать Москву и выходить на улицу ночью.