Журналиста Никандрова* "по приколу" внесли в реестр иноагентов

Минюст России накануне внес в реестр иноагентов 19-летнего псковского журналиста Марата Никандрова*. При этом СМИ не удалось обнаружить никаких оснований, по которым министерство могло бы принять такое решение.

Оказалось, что Никандров* решил ради шутки и эксперимента направить в Минюст заявление о внесении его в реестр. Но молодой человек не думал, что его без оснований – просто по заявлению сделают иноагентом.

Никандров* рассказал коллегам, что неделю назад подал заявление о признании себя иноагентом. Он просто сидел с друзьями в кафе и решил "по приколу заполнить анкету".

"В принципе, я не думал, что это [внесение в список] возможно. То есть это было просто спонтанно, честно говоря. <...> Просто внес паспортные данные, потом СНИЛС, ИНН тоже внес. Чтоб наверняка, и все. Там действительно больше никаких данных не было, ни источника финансирования, ни источника прочего [не спрашивали]", - цитирует Никандрова* издание "Гроза"**.

Молодой человек рассказал, что ведет блог о технологиях.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

**внесено в реестр иноагентов Минюста РФ