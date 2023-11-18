18 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Amir Cohen

Переговоры о перемирии и обмене заложников между ХАМАС и Израилем прекратились

Армия обороны Израиля потребовала от персонала, пациентов и беженцев, находящихся в палестинской больнице Аш-Шифа в течение часа покинуть здание, передает телеканал Al Jazeera.

При этом ранее арабский телеканал Al Hadath, заявлял, что израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения.

Ранее израильские военные заявляли, что в больнице, по их данным, могут скрываться боевики ХАМАС.

Между тем, израильские СМИ сообщают, что Тель-Авив отклонил предложение ХАМАС об обмене 50 заложников на 3-5 дней перемирия. Израильская газета "Едиот ахронот" сообщает, что военный кабинет Израиля принял такое решение на совещании, прошедшем в ночь на 18 ноября. Участники совещания посчитали недопустимым, что семьи, оказавшиеся в заложниках, могут быть разделены.

Власти Израиля готовы проявить гибкость по поводу количества дней, на которое прекратятся боевые действия в Газе, чтобы освободить больше заложников, отмечает издание. Представители Израиля добавили, что по-прежнему готовы обсуждать сделку по освобождению от 70 до 80 заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС почти достигли соглашения, но потом представители радикального движения прервали контакты через посредников из Катара и заявили, что не будут продолжать переговоры, пока израильские военные не уйдут из больницы Аш-Шифа в секторе Газа.

Теги: перемирие, хамас, израиль, переговоры, сектор газа


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