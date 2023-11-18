Польша собирается требовать репарации от России и Германии

Власти Польши создали специальную рабочую группу, которая займется вопросом требования репараций от России и Германии, сообщил замминистра иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик.

Комиссии предстоит оценить "сумму компенсаций", которые Варшава планирует потребовать от Москвы и Берлина.

Поляки собираются оценить "материальные и нематериальные потери", которые, как считают власти страны, нанес СССР во время Второй мировой войны. Размер репараций от Германии уже оценили в $1,3 трлн. При этом Берлин от переговоров по репарациям отказался.