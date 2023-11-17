18 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия и Китай должны достигнуть порога товарооборота в $200 миллиардов в этом году

Россия и Китай должны достигнуть порога товарооборота в $200 млрд уже в текущем году, Такое заявление сегодня сделал президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы достигнем этого уровня раньше срока. В этом году почти наверняка $200 млрд товарооборота у нас будет. И пойдем, безусловно, дальше, причем достаточно быстрыми темпами", - заявил президент.

Путин сказал, что в основе успеха лежит доверие, которое было выстроено между людьми не только путем перемещения товаров через границу, но и по мостам, которые проложены "между сердцами и душами людей".

Глава государства подчеркнул, что интерес России и Китая к культуре друг друга продолжает расти, и это стремление власти будут поддерживать и развивать.

Теги: товарооборот, Россия, Китай, Путин


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