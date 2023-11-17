17 Ноября 2023
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Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев в ходе посещение филиала Фонда защитников Отечества: Вопросы должны решать в режиме: «здесь и сейчас»

Сегодня уральский полпред президента Владимир Якушев побывал в филиале фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге. С начала работы фонда в Свердловской области за поддержкой обратилось более 5 тысяч подопечных.

Ежедневно в филиале фонда в Екатеринбурге работают представители Госюрбюро, центра занятости, соцполитики, минздрава, психологи и психотерапевт. Еженедельные приемы проводят прокуроры, судебные приставы, министерства образования и культуры. Фонд работает в режиме одного окна. Для более эффективной работы с обращениями ветеранов филиал фонда заключил более 30 партнерских соглашений с министерствами, ведомствами и учреждениями. Благодаря этому, подопечные фонда получают бесплатные юридические и нотариальные услуги, пользуются социальным такси. 

«Важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решается  в формате «здесь и сейчас». А остальные взяты на проработку до полного разрешения. Формализма в работе ни в коем случае нельзя допускать», - почеркнул Владимир Якушев.

владимир якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Сотрудники Фонда поделились с полпредом своими планами по созданию отдельного рабочего места для представителя МФЦ, чтобы прямо на месте отправлять документы во все органы. 

Стоит отметить, что у Свердловского филиала фонда один из самых высоких показателей в России по количеству вопросов, решенных за один прием – 60 процентов. 

Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» работают в каждом муниципалитете Свердловской области. 

владимир якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Напомним, Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. В основе работы фонда – уважение и всеобъемлющая забота о ветеранах СВО и членах семей погибших. Это медицинская, психологическая, медико-психологическая, социальная помощь, трудовая реабилитация, социализация. 

владимир якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

В Свердловской области филиал фонда открылся 1 июня в самом центре Екатеринбурга – на Малышева, 31д. Это здание ДОСААФ с установленным на его крыше учебным самолетом ЯК-50. Здание имеет статус памятника культурного наследия и сейчас здесь идет ремонт с соблюдением всех требований законодательства в этой сфере. Здесь будут созданы комфортные рабочие места для социальных координаторов, специалистов министерств и ведомств, которые ежедневно ведут прием. Кроме того, появится комната психологической помощи подопечным, детская зона и демонстрационная комната с пунктом проката вспомогательных средств для маломобильных подопечных.

 

Теги: фонд защитники отечества, владимир якушев


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