17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Названа дата присоединения Армении к Римскому статуту

Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля 2024 г. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Армения станет 124-м государством-участником и 19-м государством из восточноевропейской группы.

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение этого вопроса. Они покинули заседание, не проголосовав. Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) – недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, заявил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Позже президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута.

Кроме того, сообщалось, что Армения предлагает России заключить двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасность Владимира Путина, на арест которого МУС выписал ордер. По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, признание Ереваном юрисдикции МУС направлено не против России, а против Азербайджана. С помощью МУС Армения хочет добиться ответственности для Баку.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его должны исполнить все страны, признающие юрисдикцию МУС, в том числе ЮАР, где проходил саммит БРИКС, на котором ждали Путина. В случае визита президента России для руководства страны встал бы сложный юридический и дипломатический вопрос. В итоге Россию на саммите представлял глава МИД Сергей Лавров.

Теги: Армения, МУС, Римский статут


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