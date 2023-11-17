В Южной Корее примут закон о запрете употребления собачатины

В Южной Корее правительство и правящая партия "Гражданская сила" намерены до конца года принять законопроект, запрещающий употребление собачатины.

"С момента опубликования специального закона фермы, занимающиеся выращиванием собак для еды, и предприятия, занимающиеся разделкой и продажей мяса должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план мероприятий по прекращению деятельности", - заявили в "Гражданской силе".

Планируется, что полностью производство мяса собак будет ликвидировано в течение трех лет. Собаки будут исключены из определения домашнего скота.

По данным южнокорейского правительства, в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины, передает РИА Новости.