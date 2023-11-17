Экспертиза не нашла наркотиков в крови 16-летней Даны из Каменска-Уральского

В крови 16-летней Даны из Каменска-Уральского, чье тело обнаружили в начале августа в лесополосе, не обнаружено следов наркотиков или алкоголя. Об этом свидетельствуют итоги судебно-медицинской экспертизы.

О заключении экспертов сообщает ОТВ, в чьем распоряжении оказался документ. Согласно данным из него, в теле девушки также не нашли спермы, однако в крови был выявлен кофеин: перед смертью Дана якобы пила энергетики.

Напомним, девушка возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже Андрею Малахову.

Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком. Решением суда он был помещен под арест.