В Крыму заявили о возможности национализации отеля Софии Ротару

Власти Крыма предложили национализировать отель в Ялте, принадлежащий советской и украинской певице Софии Ротару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

По его словам, певица не разделяла позицию республики по ряду значимых вопросов, не внесла никакого положительного вклада.

Константинов также отметил, что владея крымской недвижимостью, сама певица не стала крымчанкой.

Весной прошлого года стало известно, что в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, попадет квартира президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об апартаментах, которые жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году. В октябре национализированную квартиру Зеленского продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.