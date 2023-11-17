17 Ноября 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: marketsignal.ru

Россия в сентябре в два раза увеличила вложения в гособлигации США

Россия в сентябре более чем вдвое увеличила объем вложений в американские гособлигации до $73 млн, следует из данных Минфина США. Большая часть вложений пришлась на долгосрочные облигации.

Сокращения вложений с российской стороны в эти ценные бумаги началось в апреле 2023 года, а еще в 2022 году вложения в среднем превышали $2 млрд в месяц. Но и это не предел: в феврале 2020 года вложения составили более $12,5 млрд.

При этом Минфин США не раскрывает структуру инвесторов (частные лица или государства) по странам, приводит только общие цифры, согласно которым основными приобретателями являются частные лица.

Центральный банк России сообщил, что не покупает гособлигации США. "У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", – сообщили РБК в ЦБ.

Теги: гособлигации, инвестиции, центральный банк россии


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