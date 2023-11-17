17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Валерий Гергиев возглавит Большой и Мариинский театры

СМИ сообщили о скорой отставке генерального директора Большого театра Владимира Урина. Forbes со ссылкой на источники в Мариинском театре пишет, что решение об отставке Урина было принято еще в начале нового театрального сезона в сентябре, "когда стало ясно, что никто из руководителей культурных институций, подписавших письмо против СВО, не сохранит свой пост до конца 2023 года". Урин был среди подписантов письма.

На место Урина прочат главу Мариинского театра Валерия Гергиева, причем свой нынешний пост он тоже не покинет: якобы, будет создана единая дирекция, которой будут подчинены Мариинский и Большой театры, а также еще несколько площадок.

Forbes пишет, что Гергиев хотел занять этот пост по крайней мере последние десять лет, и что такие же амбиции есть у ряда других культурных деятелей, например, у Николая Цискаридзе и Светланы Захаровой. Но при этом никто из них не может похвастаться эффективным менеджментом, в отличие от уходящего Урина.

Telegram-канал "Кровавая барыня", принадлежащий сетке Ксении Собчак, пишет, что Гергиев не особо хотел в Большой, поскольку ему хватает и Мариинского театра. "Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он — этакий Михалков от театра. Договорились на определенных условиях (завуалированно, конечно): на реконструкцию старой сцены заложат очень большой бюджет", - пишет "Кровавая барыня".

Теги: валерий гергиев, большой театр, мариинский театр


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