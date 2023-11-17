В ЦПКиО Екатеринбурга открылась гигантская 17-метровая горка

17 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦПКиО

В ЦПКиО Екатеринбурга открылась гигантская 17-метровая горка

В парке Маяковского открылась легендарная 17-метровая Тинькофф Горка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО. Прокатиться на ней можно уже сегодня, но только до 20.00.

Для гостей парка подготовили два экстремальных ската, на которых могут прокатиться все от 6 лет и роста в 120 см. Но родителям малышей не стоит огорчаться - для самых маленьких также будут сделаны горки, но чуть позднее.

Для покрытия, как в прошлые разы, был использован искусственный материал. Тюбинги наверх будет доставлять специальный подъемник, а обладатели абонемента на несколько спусков смогут воспользоваться отдельным проходом, чтобы каждый раз не стоять в очереди.

В понедельник и вторник у горки выходной, со среды по пятницу она работает с 12.00 до 20.00, а в выходные - с 11.00 до 20.00. Для взрослого спуск будет стоить 100 рублей, абонемент на четыре спуска - 300 рублей. Для детей от 6 до 13 лет - 70 рублей за один спуск и 200 - за четыре.

Организаторы предупреждают, что кассы закрываются за полчаса до закрытия горки, однако в ближайшее время на сайте ЦПКиО откроется продажа билетов онлайн.

Теги: ЦПКиО, Екатеринбург, парк Маяковского, горка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}