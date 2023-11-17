В ЦПКиО Екатеринбурга открылась гигантская 17-метровая горка

В парке Маяковского открылась легендарная 17-метровая Тинькофф Горка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО. Прокатиться на ней можно уже сегодня, но только до 20.00.

Для гостей парка подготовили два экстремальных ската, на которых могут прокатиться все от 6 лет и роста в 120 см. Но родителям малышей не стоит огорчаться - для самых маленьких также будут сделаны горки, но чуть позднее.

Для покрытия, как в прошлые разы, был использован искусственный материал. Тюбинги наверх будет доставлять специальный подъемник, а обладатели абонемента на несколько спусков смогут воспользоваться отдельным проходом, чтобы каждый раз не стоять в очереди.

В понедельник и вторник у горки выходной, со среды по пятницу она работает с 12.00 до 20.00, а в выходные - с 11.00 до 20.00. Для взрослого спуск будет стоить 100 рублей, абонемент на четыре спуска - 300 рублей. Для детей от 6 до 13 лет - 70 рублей за один спуск и 200 - за четыре.

Организаторы предупреждают, что кассы закрываются за полчаса до закрытия горки, однако в ближайшее время на сайте ЦПКиО откроется продажа билетов онлайн.