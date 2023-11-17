На Урале начальника автошколы заподозрили в хищении машин у Минобороны

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о присвоении военного имущества.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, проверка показала, что еще в 2019 году начальник одной из автошкол ДОСААФ в Свердловской области присвоил принадлежащие Минобороны России два автомобиля "КамАЗ". Они использовались для обучения людей, подлежащих призыву на военную службу.

Обе машины руководитель учреждения продал третьим лицам, а полученными деньгами распорядился по-своему. Сумма ущерба из-за хищения военного имущества превысила 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере). Сейчас проводится расследование.