17 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Зеленский обвинил Москву в подготовке нового майдана на Украине

Владимир Зеленский считает, что Россия готовит новый майдан на Украине - план "Майдан 3". "У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - заявил Зеленский Bloomberg. По его словам, план подразумевает создание "хаоса" внутри Украины с целью смещения нынешнего президента.

В 2024 году на Украине должны пройти выборы президента. Но администрация Зеленского всячески намекает на то, что в условиях военного времени выборы проводить нельзя. При этом о возможности выдвижения Зеленского на второй срок разговоров тоже пока нет.

Кремль считает, что в 2014 году майдан закончился государственным переворотом, и, следовательно, все последующие администрации Украины были нелегитимны, несмотря на то, что приходили к власти в результате выборов.  

Теги: владимир зеленский, майдан, украина


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