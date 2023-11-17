Зеленский обвинил Москву в подготовке нового майдана на Украине

Владимир Зеленский считает, что Россия готовит новый майдан на Украине - план "Майдан 3". "У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - заявил Зеленский Bloomberg. По его словам, план подразумевает создание "хаоса" внутри Украины с целью смещения нынешнего президента.

В 2024 году на Украине должны пройти выборы президента. Но администрация Зеленского всячески намекает на то, что в условиях военного времени выборы проводить нельзя. При этом о возможности выдвижения Зеленского на второй срок разговоров тоже пока нет.

Кремль считает, что в 2014 году майдан закончился государственным переворотом, и, следовательно, все последующие администрации Украины были нелегитимны, несмотря на то, что приходили к власти в результате выборов.