Глава СКР потребовал отчет по делу смерти женщины в екатеринбургской больнице

17 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава СКР потребовал отчет по делу смерти женщины в екатеринбургской больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту смерти жительницы Екатеринбурга в местной больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным СМИ, трагедия произошла еще в августе 2022 года, когда пациентка находилась на лечении. Якобы в 2018 году женщине удалили желчный пузырь, а в 2022 ее состояние резко ухудшилось и она обратилась в местную поликлинику. Там ей поставили диагноз "пяточная шпора", однако свердловчанке показалось, что проблема в другом. После сдачи анализов в платной поликлинике ей сообщили о повышенном билирубине (пигмент, отображающий работу ферментов печени)

22 августа мать женщины отправила дочь в первую поликлинику. Там екатеринбурженку отправили в приемный покой и сделали УЗИ печени, которое показало ее увеличение. В 22.00 ей поставили предварительный диагноз - механическая желтуха и госпитализировали. Пациентка также прошла гастроскопию и КТ внутренних органов, после чего врач сообщил матери женщины, что у той рак холедоха (общего желчного протока).

Дальше последовало несколько диагностических операций желчного протока, однако пациентке только стало хуже. 24 августа ее перевели в реанимацию, где она неделю пролежала на ИВЛ, а 31 августа врачи диагностировали смерть.

В декабре того же года родственники получили медицинское заключение, согласно которому женщина умерла от эндотоксического шока, острого панкреатита и рака внепеченочного желчного протока, однако, родственники уверены, что виной всему халатность медиков - от ошибочного диагноза до неправильного лечения.

"Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - добавили в пресс-службе СКР.

Теги: СКР, Бастрыкин, Екатеринбург, женщина, смерть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}