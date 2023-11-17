Глава СКР потребовал отчет по делу смерти женщины в екатеринбургской больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту смерти жительницы Екатеринбурга в местной больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным СМИ, трагедия произошла еще в августе 2022 года, когда пациентка находилась на лечении. Якобы в 2018 году женщине удалили желчный пузырь, а в 2022 ее состояние резко ухудшилось и она обратилась в местную поликлинику. Там ей поставили диагноз "пяточная шпора", однако свердловчанке показалось, что проблема в другом. После сдачи анализов в платной поликлинике ей сообщили о повышенном билирубине (пигмент, отображающий работу ферментов печени)

22 августа мать женщины отправила дочь в первую поликлинику. Там екатеринбурженку отправили в приемный покой и сделали УЗИ печени, которое показало ее увеличение. В 22.00 ей поставили предварительный диагноз - механическая желтуха и госпитализировали. Пациентка также прошла гастроскопию и КТ внутренних органов, после чего врач сообщил матери женщины, что у той рак холедоха (общего желчного протока).

Дальше последовало несколько диагностических операций желчного протока, однако пациентке только стало хуже. 24 августа ее перевели в реанимацию, где она неделю пролежала на ИВЛ, а 31 августа врачи диагностировали смерть.

В декабре того же года родственники получили медицинское заключение, согласно которому женщина умерла от эндотоксического шока, острого панкреатита и рака внепеченочного желчного протока, однако, родственники уверены, что виной всему халатность медиков - от ошибочного диагноза до неправильного лечения.

"Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - добавили в пресс-службе СКР.