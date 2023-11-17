В Сургуте обсудили будущее города на ближайшие десятилетия

В Администрации города Сургута состоялось заседание Общественного совета, участники которого обсудили проект Стратегии социально-экономического развития Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 и внесли свои предложения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Администрации.

В состав совета входят сотрудники мэрии, учреждений образования, культуры, медицины, спорта и военно-патриотических объединений.

Во время заседания обсуждалось будущее Сургута через десятилетия: места будущих новых жилых районов, школ, больниц. Также участники обсудили "оживление" уже существующих общественных пространств, как сделать их местом притяжения для сургутян. Детальная проработка различных сфер жизни на основе стратегии предполагает обновление генплана застройки города.

Над разработкой проекта будущего работает команда опытных специалистов, зарекомендовавших себя в Краснодаре, Сочи – Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. Накануне эксперты провели стратегическую сессию, на которой сами жители города определяли наиболее востребованные и перспективные направления развития. Примечательно то, что для разработчиков Сургут уже не новый для изучения муниципалитет. Специалисты института изучали особенности и перспективы развития города ранее, разрабатывая первый генплан Сургута в 1969 году, а в 2001 – корректируя его.

Проект стратегии развития города-2050 Администрация Сургута разрабатывала в тесном сотрудничестве с институтом перспективного градостроительства. Отметим, что огромный опыт стратегического планирования Администрации Сургута был высоко отмечен в 2022 году ведущими экспертами на ХХ общероссийского форума стратегов в Санкт-Петербурге. Сургут там одержал победу в конкурсе "Реализованные стратегии: от идеи до воплощения"

На заседании специалисты института презентовали членам совета примерный план и были готовы услышать мнения и предложения. За время исследования ими собран и проанализирован большой объем данных о Сургуте во всех сферах жизни.

По словам проектировщиков, муниципалитет является координационным центром агломерации, в котором сохраняется благоприятная динамика численности населения. Так, за 15 лет численность увеличилась более чем на 100 тысяч человек. Зафиксирован рост денежных доходов населения и соотношения заработной платы и величины прожиточного минимума. Произошел рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике на 12%, увеличился объём промышленного производства – более чем на 30%, на 11% вырос оборот малого бизнеса.

Точек роста в Сургуте очень много, в том числе, это диверсификация промышленности, строительство научно-технологического центра, который даст новый вектор развития. Активно развивается энергетический блок, медицинский туризм. Отдельный блок занимает тема традиционных нравственных ценностей и межнациональных отношений. Это важно с учётом многонационального Сургута, где проживают представители более 100 национальностей.

Генеральной целью в проекте стратегии города – 2050 определено: "Город комфортной среды и духовно-нравственных ценностей за счет активной кооперации населения, власти и предпринимательства для устойчивого развития социальной сферы, инновационной и креативной экономики".

"По окончанию обсуждений большинством голосов мы приняли положительное решение с учетом предложений, озвученных на совете. Важно то, что Стратегия основана на четырёх главных направлениях развития, определенных нашим президентом: инновационная экономика, человеческий потенциал, качество жизни, гражданское общество. Сегодня для развития инновационной и креативной экономики нам нужен человеческий потенциал. А задача города – сохранять молодые кадры, работоспособное население, привлекать молодежь с других территорий. В процессе принятия Стратегии произойдёт оценка тех или иных действий населением, а мы в свою очередь будем совершенствовать документ, потому что его главная цель – обеспечить горожан жильем, доступным образованием, бесплатной медициной и другими комфортными и необходимыми элементами достойной жизни", – подытожила председатель общественного совета города Сургута Любовь Андриади.

Следующим шагом по достижению целей проекта Стратегии станут публичные слушания, в которых могут принять участия и сургутяне. Заключительный этап – рассмотрение документа депутатами думы Сургута на декабрьском заседании.