17 Ноября 2023
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Фото: admsurgut.ru

В Сургуте пассажирам пришлось толкать автобус, застрявший в снежной "каше"

В Сургуте пассажирам пришлось самим толкать автобус, чтобы на нем уехать.

Видео, снятое очевидцами произошедшего, опубликовал telegram-канал "ЧП в Нижневартовске". На кадрах группа людей - не менее пяти человек, толкала автобус. После того, как транспортное средство смогло выбраться из снежной ловушки, часть пассажиров помчалась обратно в салон, а один из помощников направился в соседний автобус, который ехал следом.

"Администрация города, что с дорожным хозяйством? Не хотите сами выйти и толкнуть общественный транспорт?" - обратился автор публикации к мэрии.

Отметим, что в администрации города накануне сообщили о круглосуточной работе снегоуборочной техники. На борьбу с последствиями снегопада было брошено свыше 150 единиц спецтехники.

По данным замдиректора "Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Сергея Тыртышного, за последние сутки в Сургуте выпала почти треть от месячной нормы осадков. Техника работает круглосуточно. Ночью - 75 единиц техники, днем - более 80. Подрядчик утверждает, что техники и противогололедных материалов достаточно. Каждое утро качество выполненных работ в городе оценивают семь кураторов. Они выезжают на дорогу и проводят проверку.

уборка снега, снегопад, снегоуборочная техника(2023)|Фото: admsurgut.ru

Уборкой снега с дорог этой зимой занимается восемь организаций, годом ранее их было семь. Подвижной состав увеличился на 20 единиц. В случае обильных снегопадов на уборку снега могут вывести до 250 единиц техники. Для предотвращения образования наледи на проезжей части дорог и тротуаров в Сургуте применяется пескосоляная смесь, а обработка мостовых сооружений производится химреагентом. Запас противогололедного материала заготовлен в необходимом объеме.

В первую очередь, специализированная техника задействована по пути движения общественного пассажирского транспорта, на подходах и подъездах к объектам социальной сферы – больницам, школам, детским садам. Затем проводится уборка остальных улиц. Тротуары на придомовой территории очищают от снега управляющие компании.

Теги: снег, автобус, пассажиры, уборка снега


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