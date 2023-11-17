17 Ноября 2023
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Фото: Газпромнефть-Ямал

Тюменская область вошла в топ-30 по количеству регистраций на олимпиаду "Я – профессионал"

Тюменская область вошла в топ-30 по количеству регистраций на VII сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Студенты 13 вузов и филиалов Тюменской области подали 6 983 заявки на участие в олимпиаде.

Наибольший интерес тюменские студенты проявили к направлениям "Программирование и информационные технологии" – 228 регистраций, "Математика" – 223, и "Нефтегазовое дело" – 223.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Валерия Касамара отметила, что Тюменская область остается бессменным лидером, ежегодно занимая ведущие позиции в период регистрационной кампании.

"Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста", - подчеркнула она.

Самыми активными стали студенты Тюменского государственного университета – 3 369 регистраций, Тюменского индустриального университета – 1 850) и Государственного аграрного университета Северного Зауралья – 650.

Первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов заявил, что участие университетов в олимпиаде – знак качества и высокого уровня подготовки начинающих специалистов.

Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. За 49 дней регистрации организаторы получили 848 988 заявок. Это рекордный показатель. Отборочный этап олимпиады пройдет с 17 ноября по 3 декабря. Для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Теги: студенты, олимпиада, я профессионал


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