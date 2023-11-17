В Хабаровске 15-летнего школьника обвиняют в подготовке теракта

В Хабаровске 15-летнему школьнику Егору предъявили обвинение в подготовке теракта на территории военной части. Ранее девятиклассника задержали сотрудники спецслужб, передает Baza.

По версии следствия, подросток создал группу в Telegram, в которой пропагандировал свержение действующих властей насильственным путем и приход к власти своего движения.

Следствие считает, что Егор собирался устроить теракт на территории военной части, для чего нашел в интернете инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова. По мнению следоваетелей, забрасывание части коктейлями Молотова можно квалифицировать именно как теракт, а не как диверсию.

Несколько дней назад юношу задержали, на него возбуждено дело о прохождении обучения в целях террористической деятельности и о подготовке к теракту.