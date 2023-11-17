В ДНР лжесотрудник ФСБ предлагал солдатам комиссовать их

В ДНР задержан мужчина, который под видом представителя спецслужб обещал помочь в организации процедуры комиссования военнослужащих.

Он предлагал услуги по комиссованию военнослужащих Минобороны России, представляясь сотрудником российской спецслужбы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ. По данным силовиков, злоумышленник смг "заработать" 1 млн руб.

Отметим, ранее наказан за серьезное преступление настоящий сотрудник ФСБ. Бывший глава управления "В" ("Вымпел") центра спецназначения ФСБ Владимир Подольский получил условный срок вместо десяти лет колонии по делу о мошенничестве на 25 млн руб. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд,