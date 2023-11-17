17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, скорее всего, будет переизбираться на новый срок в 2024 году.

Как заявили три близких к Администрации президента источника "Ведомостей", он останется на своем посту, так как никаких препятствий к участию в выборах 8 сентября нет. В Петербурге начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора. К процессу может присоединиться вице-губернатор Псковской области Александр Серавин: он был среди политтехнологов, которые работали над кампанией Беглова и в 2019 году.

В последние годы Беглов был под критикой погибшего бизнесмена Евгения Пригожина и его структур. Однако в настоящее время не просматривается серьезной оппозиции в Санкт-Петербурге. В частности, вице-губернатор Санкт-Петербурга и глава администрации города Валерий Пикалев, которого называли среди претендентов на пост, теперь отвечает за восстановление Мариуполя, сообщают "Ведомости".

Теги: Беглов, Санкт-Петербург, выборы


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