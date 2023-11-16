16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Топ-менеджера и экс-президента "Балтики" отправили в СИЗО

Бывшего президента ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Дениса Шерстенникова и топ-менеджера Антона Рогачевского арестовали по делу о мошенничестве. По решению Выборгского районного суда Петербурга, оба пробудут в СИЗО до 30 декабря включительно, сообщает "Интерфакс".

Фигуранты проходят по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что оба вместе с соучастниками (в числе которых также сотрудники компании) до 17 июля текущего года обманным путем приобрели право интеллектуальной собственности "Балтики" в пользу  компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко". Речь идет о 295,6 млн рублей. Благодаря этому праву, продукция "Балтики" могла экспортироваться в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Монголию и Белоруссию. Ущерб был нанесен временному управляющему ПК в лице "Росимущества".

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что Шерстенников настаивал на домашнем аресте или залоге в 1 млн рублей. Он также пообещал сотрудничать со следствием.

Теги: Балтика, СИЗО, арест, топ-менеджер, Шерстенников, Рогачевский


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