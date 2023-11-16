16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Петербурженку, заменившую ценники в магазине на антивоенные надписи, приговорили к семи годам тюрьмы

Петербургскую художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она переклеила вместо ценников в супермаркете антивоенные надписи. Эти наклейки увидела пенсионерка-покупательница и позвонила в полицию.

Скочиленко признали виновной в публичном распространении фейков об армии. Она в последнем слове сказала, что наклейки ее видели три человека: охранник супермаркета, кассир и бабушка.

"Если эти пять бумажек настолько страшны, то зачем вообще был затеян этот суд? Для того чтобы мы десятки раз произнесли эти тезисы, которые, по мнению государственного обвинителя, так сильно угрожают общественной безопасности? Но вот, мы произносили тексты с "ценников" на протяжении всего процесса", - цитирует Скочиленко издание "Подъем".

Стоит отметить, что прокуратура просила лишить Скочиленко свободы на восемь лет.

Теги: александра скочиленко, приговор, фейки об армии


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