Александр Авдеев обсудил с руководством владимирского предприятия-единственного в России производителя турбомолекулярных насосов-перспективы развития

Губернатор Александр Авдеев накануне посетил Владимирский центр механической обработки. Предприятие единственное в стране выпускает турбомолекулярные насосы, которые используются в наукоёмких отраслях промышленности (авиационной, атомной, ракетно-космической, химической, нефтегазовой), а также применяются при производстве электровакуумных и полупроводниковых приборов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона.

Генеральный директор центра Роман Щибров отметил, что предприятие успешно работает уже 11 лет. И западные санкции не отразились на его деятельности – напротив, заказчиков стало больше, а конкурентов – меньше. За 10 месяцев текущего года объём отгруженной продукции превысил 80 млн рублей. Высоковакуумные комплексы получают высокую оценку и положительные отзывы партнёров.

«Мы остались в России единственным производителем турбомолекулярных насосов, и на сегодняшний день наша продукция очень востребована в стране. Мы подали несколько заявок в Минпромторг. Планируем разработать и довести до серийного производства ряд насосов в химзащищённом исполнении и больших мощностей», – поделился планами развития коммерческий директор предприятия Валерий Неверов.

Главе региона продемонстрировали производственный потенциал центра мехобработки, после чего Александр Авдеев обсудил с руководством перспективы предприятия.

«Сейчас дальнейшее развитие центра сдерживает только нехватка кадров. Нужны наладчики и токари-универсалы. Наставники есть, готовы обучать новичков на месте. Мы обсудили с руководством предприятия вопрос подготовки специалистов для ВЦМО в колледжах области и ВлГУ, содействие в сотрудничестве с Минпромторгом. Сейчас у наших предприятий звёздный час, нужно ловить момент для прорыва», – подчеркнул Александр Авдеев.