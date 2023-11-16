16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Более половины россиян положительно относятся к китайским автомобилям

Более половины россиян положительно относятся к китайским автомобилям, которые заполонили отечественный рынок.

56% респондентов настроены положительно, только 9% испытывают негативные чувства к машинам из КНР. В целом среди молодежи больше тех, кто относится к китайским брендам позитивно, выяснилось в ходе совместного исследования сервиса "Авито Авто" и digital-агентства Kodix.

Главными плюсами китайских машин россияне считают широкий ассортимент и выбор в различных классах, низкая цена в сравнении с западными брендами, официальные поставки и регулярное обновление моделей у автодилеров.

Среди отрицательных сторон выделяют частые поломки и ремонт, эти машины менее престижны и к ним меньше доверия.

Теги: россияне, китайские автомобили, опрос


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