ЦБ поддержит идею разной ставки по льготной ипотеке для разных регионов

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина готова поддержать дифференциацию ставки по льготной ипотеке для разных регионов – в зависимости от среднего уровня доходов в том или ином субъекте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с таким предложением, отметив, что ставка везде одинаковая, но зарплаты в Москве в разы выше, чем в Костроме, поэтому и возможности у москвичей больше.

"Это действительно очень важная проблема. Мы за адресность ипотеки, мы не против льготных программ, мы за то, чтобы льготные программы были адресными", - сказала Набиуллина.

Она согласилась, что в рамках льготной ипотеки на новостройки значительный объем займов берется в столицах и областных центрах, люди покупают инвестиционное жилье.