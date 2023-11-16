"А что такое город?" В Госдуме рассказали, почему не развиваются территории России

Несмотря на программы поддержки, многим городам страны остаётся только мечтать о развитии, и на это есть сразу несколько причин. Подробнее о них на форуме "Города России" рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Диденко.

По его словам, в части пространственного развития выбор всегда падает на крупнейшие агломерации, а программы поддержки ориентированы на сельские территории. В то же время тем, кто по середине, а именно средним и малым городам, приходится справляться своими силами. Данный вопрос необходимо урегулировать на федеральном уровне.

Вторая причина - неопределенность понятия "город", а потому появляются и сомнения в том, что именно делать с территорией.

"У нас также нет определения, что такое "город", На федеральном уровне не определены общие подходы и понятия населенного пункта. Сегодня у нас была очень интересная секция. Там у нас есть "рабочий поселок, наукоград, городской округ "Кольцово". Там в 90-е годы был процесс - отдали все на откуп регионам, и единых правил федерация не создавала. Поэтому нет единого федерального понимания где что: где город, где село? Тем более, что в отсутствие муниципального округа как юридической конструкции, у нас начались эти большие округа", - заявил Диденко.

Из этого он плавно перешёл к вопросу одноуровневой системы местного самоуправления. По его словам, девять регионов уже перешли на нее, однако 74 региона даже не планируют рассматривать такие планы.

"Поселение, город – если мы эту терминологию дополним, административно территориально, если создадим возможность на усмотрение субъекта оставить одно-два поселения в двухуровневом муниципалитете, имеющем большой экономический потенциал, а остальные преобразуем в одноуровневые муниципалитеты. Я не понимаю, почему нельзя применить гибридный такой подход на усмотрение региона", - заявил Диденко.

При этом он отметил, что важен в данном законопроекте не столько формат системы, сколько полномочия. Сейчас муниципалитет наделяют одним уровнем полномочий и это ровно 15% от того, что у него было изначально. Все остальное принадлежит региону, и уже он по своему усмотрению либо поднимает определенный уровень полномочий на свой уровень, либо спускает.

"Но 15% - я считаю, это небольшой перекос. Нам нужно по вопросам местного значения обязательно вернуться еще раз во втором чтении и посмотреть, какие полномочия закрепить за муниципалитетом в качестве вопросов местного значения – которые неизымаемые полномочия. Мы же не можем свести муниципалитет только к благоустройству территории – мы превращаем муниципалитет в тост какой-то, но это точно не публичная власть", - добавил депутат.

Напомним, законопроект о местном самоуправлении предусматривает переход на полностью одноуровневую систему местного самоуправления. Авторы документа утверждают, что организация власти на местах должна соответствовать принципу единства системы публичной власти, который сформулирован в измененной российской Конституции. Пока кто-то критикует инициативу, другие прогнозируют её эффективность. По мнению главы Сургутского района Андрея Трубецкого, проект закона предусматривает и усиление ответственности. "То есть, перед губернатором будет отвечать один человек", а жителям города, поселения или района будет понятно - с кого спрашивать.