Суд заочно приговорил организатора атаки на Брянскую область к пожизненному лишению свободы

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина.

Слушания проходили в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

Капустину вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.

Капустин является участником "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он был внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору.

Капустин, по данным ФСБ РФ, является организатором нападения на село в Брянской области и покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.