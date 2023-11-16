Патрушев: Регионы центра России усилили противовоздушную оборону

Регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону на фоне обострения угроз, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры.

Также Патрушев подчеркнул, что было введено патрулирование территорий вблизи к важным объектам, передает ТАСС.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны. Они возводятся с целью защиты от беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра, среди почти завершенных объектов — аэропорт для перехватчиков БПЛА в Орле.