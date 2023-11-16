Более 1 873 000 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области

Более 1 873 000 кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области за январь-октябрь 2023 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

По данным Росстата, этот показатель на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В расчете на душу населения ввод жилья составил 1,17 кв. м., вдвое превысив среднероссийский уровень. По данному показателю Тюменская область занимает третье место среди регионов России.

Отметим, что 26 октября текущего года полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев отметил, что показатели по строительству нового жилья в федеральном округе - лучшие за последние три года.

При этом Тюменская область занимает второе место по вводу жилья среди субъектов УрФО за январь-сентябрь 2023 года

За этот период в регионе введено 1 661,2 тыс. кв. метров жилья, в целом по УрФО – 6 754,1 тыс. кв. метров.

Отметим, что за пять лет в Тюменской области ввели почти 8,5 млн кв. м жилья, построили 80 социальных объектов, благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.

Кроме того, за год тюменские специалисты обновили 15 сооружений инфраструктуры в подшефном Краснодоне.