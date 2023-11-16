Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги против загрансобственности РФ

Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии перейдут к заморозке российской государственной собственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас ситуация анализируется, с тем чтобы как-то минимизировать риски", - цитирует его ТАСС.

Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги. "Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов и так далее", - сказал представитель Кремля.

Ранее Прага внесла в санкционный список предприятие "Госзагрансобственность" Управления делами президента России. ФГУП управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Таким образом, было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в республике.

При этом решение чешских властей не распространяется на объекты посольства РФ.