Будущее не за метро. Екатеринбургу предложили проект поезда-самолета
На форуме "Города России" во время сегодняшней сессии, посвященной наземному метро и железнодорожному общественному транспорту, один из зрителей решил представить собственный проект, за которым, по его словам, будущее Урала - поезд-самолет (эстакада).
Футуристичный аэроэстакадный транспорт будет гораздо быстрее любого существующего сегодня, а испытательный полигон потребует "всего" 5 млн долларов.
Никаких планов, сроков и подробностей автор проекта не обозначил.