В Москве оценили уровень "враждебности" переговоров Байдена и Си Цзиньпина

В Совете Федерации не считают, что переговоры китайского и американского лидеров в Сан-Франциско являются чем-то неприятным для Москвы, поскольку "всестороннее российско-китайское сотрудничество продолжается".

Председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил журналистам, что на следующей неделе у "Единой России" и коммунистической партии КНР запланированы контакты, и это, по мнению сенатора, должно свидетельствовать о мощном политическом взаимодействии. При этом не Владимир Путин, ни Си Цзиньпин не будут участниками переговорного процесса. Но Климов особо подчеркнул, что встреча на партийном уровне "плановая", так что все идет по плану.

Про встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина Климов высказала в весьма пренебрежительном тоне. "Встреча Си и Байдена – это в рамках саммита АТЭС. У них были разные резоны. Си приехал как человек, который представляет реальную власть в Китае со стабильностью на ближайшие 10 лет, а Байден представляет собой хромую утку, которая хочет заработать политические очки", - полагает сенатор.

Нынешний визит Си Цзиньпина в США первый за последние шесть лет. На фоне политических и экономических разногласий торговый оборот между США и КНР в 2022 году достиг рекордных $759 млрд. Для сравнения: торговый оборот между Россией и КНР в прошлом году составил $190 млрд.