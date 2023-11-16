Кэмерон приехал в Киев спустя два дня после назначения министром иностранных дел Великобритании

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (бывший британский премьер-министр) через два дня после назначения совершил первый иностранный визит в новом качестве – посетил Киев.

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Британии за поддержку!" – написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях под видео с Кэмероном.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что назначение Кэмерона главой британской дипломатии вряд ли изменит существующую парадигму российско-британских отношений, "но стилистика может измениться". Климов полагает, что "Кэмерон сопричастен киевскому майдану" и именно в его бытность премьер-министром Великобритания начала вводить в отношении России санкции, так что нет смысла надеяться на потепление со стороны Лондона.